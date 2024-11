Maria Rotuletti è la nuova presidente dell’associazione culturale Città Invisibili: succede a Santo Laganà

Dal 1 Novembre 2024, la docente Maria Rotuletti riveste la carica di Presidente dell’associazione culturale Città Invisibili, con un incarico valido per il prossimo triennio. Annuncio pubblico è stato già dato lo scorso 12 Ottobre, in occasione della serata del “Premio Cittadino Semplice”, dopo che la proposta del Comitato direttivo fatta all’assemblea dei soci il 30 settembre scorso è stata accolta all’ unanimità.

La scelta di affidare la presidenza dell’associazione a Maria Rotuletti nasce dall’esigenza dopo tre anni e mezzo di presidenza di Santo Laganà, di dare un segnale concreto all’esterno di una associazione dinamica che non propone all’infinito sempre le stesse facce e che sa rinnovarsi. Allo stesso modo la socia Maria Rotuletti vuole essere un giusto e doveroso riconoscimento ad un donna dell’associazione, che ha dimostrato, con il suo essere propositiva e con la sua competenza culturale, un senso di appartenenza al gruppo e un attaccamento e condivisione dello spirito che ha mosso fino ad oggi l’associazione non comune.



Santo Laganà, nella qualità di segretario, continuerà a mantenere la rappresentanza legale dell’associazione e continuerà ad occuparsi della organizzazione degli eventi, dei compiti burocratico-amministrativi ecc. e terrà i contatti con la stampa e i media in generale.