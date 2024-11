L’evento “Agrumi in festa” nel prossimo week-end animerà il centro di Barcellona: sabato 9 novembre in programma la Notte Bianca

Sarà un week-end all’insegna delle degustazioni, della musica e dell’intrattenimento in occasione dell’evento “Agrumi in festa”, in programma in piazza Duomo a Barcellona P.G. dall’8 al 10 novembre.

Tre giorni in cui la faranno da padrone gli odori ed i sapori degli agrumi siciliani, attraverso al degustazione gratuita di cibi legati al gusto dei limoni e delle arance della nostra terra. Nel ricco programma, realizzato con un finanziamento regionale, su iniziativa dell’amministrazione comunale e dell’assessorato alle attività produttive, sono prevista venerdì la degustazione della torta agli agrumi e l’esibizione di Teresa Pitzalis e la black soul band, sabato la degustazione del riso con agrumi e gamberi, accompagnata dallo show “Ciao Bardot” e dalla mezzanotte dalla Notte Bianca con il djset di Pippo Basile, Simone Scilipoti e Salvo Depa, e domenica per concludere la degustazione dei maccheroni di San Martino, con la musica della live band La Soluzione

“L’iniziativa – sottolinea l’assessore alle attività produttive Salvatore Coppolino – era stata programmata da tempo, con l’obiettivo di continuare a perseguire l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico della città del Longano partendo da piazza Duomo fino a tutta la via Roma. Per questo abbiamo chiesto ai commercianti ove possibile di lasciare alzate la saracinesche dei negozi o almeno di accendere le vetrine e le insegne, per dare una segnale di ripartenza anche l’economia di una zona della città che un tempo rappresentava un punto di ritrovo per molte generazioni di barcellonesi”.