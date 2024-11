La Moda Democratica di Piero Lepro, dal 1980 con un rapporto qualità-prezzo imbattibile

Piero Lepro, classe 1963. Diplomato alla scuola serale, dopo lunghe giornate di lavoro. Laureato a 50 anni. Padre, imprenditore, visionario. Dalla “Pronto Moda F.lli Lepro”, ad “Atelier Melody” aperta a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1992, è arrivato ad aprire circa 15 Punti Vendita nell’intera provincia di Messina.

Piero Lepro è emblema di una MODA DEMOCRATICA, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, con in più il valore aggiunto dato dalle sue Consulenti Moda. Chi da venti, quattordici, dieci o tre anni, le Consulenti Moda dei 4 Punti Vendita Piero Lepro sono esperte di tendenze, stile e personalità. Lavorano a stretto contatto con i clienti per comprenderne l’individualità, i loro gusti e le esigenze, creando così look unici e perfettamente adatti a loro.

Styling

Armocromia

Trendspotting

Special-Event Styling

Tanti i marchi, a prezzi accessibili, per sposa, sposo, cerimonia, uomo e donna.

Piero Lepro a Barcellona è allo Store di via Kennedy (entrata da Messina) e da Atelier Melody in via Onorevole Martino (entrata da Palermo). A Brolo è allo Zuiki Point presso il Centro Commerciale “La Filanda”. A Patti, con Infinity Mood, è in Piazza Marconi.

Per info su promozioni www.pierolepro.it