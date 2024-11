Il barcellonese Francesco Iannello si aggiudica con la sua squadra il campionato italiano di Burraco

Il barcellonese Francesco Iannello ha vinto il campionato italiano di Burraco tenutosi a Montesilvano (PE) ed organizzato dalla Federazione Italiana Burraco (FIBUR), un evento che ha visto sfidarsi alcune delle squadre più forti del panorama nazionale.

Dopo tre intense giornate di gioco, dal 31 ottobre al 2 novembre, la vittoria è andata alla squadra rappresentante la regione Abruzzo, capitanata dal barcellonese Francesco lannello e composta dalle abilissime giocatrici Silvia Cameli, Giulia Brusciotti e Anna Cardinale. La squadra Cameli ha dominato la serie A, distinguendosi per strategia e coordinazione, che hanno permesso loro di ottenere ben 202 punti, un punteggio che li ha portati a distanziare di 21 punti la seconda classificata. La squadra al secondo posto, denominata Nampli, rappresentava la regione Marche e ha cercato fino all’ultimo di tenere testa ai campioni, senza però riuscire a colmare la differenza di punti.

Questo successo consolida ulteriormente la posizione di Francesco lannello e della sua squadra come figure di spicco nel mondo del Burraco italiano, con una vittoria che porta orgoglio alla regione Sicilia. Il torneo è stato un grande successo di partecipazione e di pubblico, confermando Montesilvano come uno dei luoghi preferiti per il Burraco di alto livello in Italia.