Il Barcellona Basket perde ancora al PalAlberti contro Catanzaro (60-74) e resta da solo all’ultimo posto

Il Barcellona Basket non riesce a sbloccarsi neanche nel confronto diretto contro Catanzaro e resta da solo in fondo alla classifica di serie B interregionale.

La squadra calabrese ha controllato il match fin dall’inizio e ha mantenuto sempre un buon margine di vantaggio durante i 40 minuti di gioco. Non sono bastati i 20 punti dell’ultimo arrivato Riccardo Bartolozzi, gettato nella mischia con due soli allenamenti insieme alla squadra. Serve piuttosto una svolta nella testa e nel cuore dei ragazzi a disposizione di coach Pippo Biondo per andare oltre i limiti tecnici e caratteriale manifestati fin qui e per garantire un futuro al Barcellona Basket in serie B interregionale.

I risultati della giornata

CASTANEA BASKET 2010 – BIO VERDE SRL ANTONIANA 78 – 84

SINTEGRA SRL RENDE – BASKET SCHOOL MESSINA 66 – 72

REDEL REGGIO CALABRIA – ANGRI PALLACANESTRO 85 – 63

PROMOBASKET MARIGLIANO 2003 – VIRTUS MATERA GROUP 2016 86 – 73

NEXT CASA BARCELLONA – BASKET ACADEMY CATANZARO 60 – 74

SIAZ PIAZZA ARMERINA – SVINCOLATI MILAZZO 80 – 74