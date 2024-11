Il Barcellona Basket oggi in campo contro Catanzaro con un Riccardo Bartolozzi in più

Il Barcellona Basket ha presentato ieri sera il nuovo acquisto Riccardo Bartolozzi, ala pivot di 205 cm, che già stasera sarà in campo contro Catanzaro (palla a due alle 18), per iniziare la risalita verso la zona playoff.

La società ha scelto di puntare un ragazzo che ha maturato molto esperienza in serie B, per dare al gruppo quell’esperienza che è mancata nella prima parte della stagione. Il gruppo di giovani, guidato in panchina da coach Pippo Biondo, potrà contare un elemento di esperienza che si è già inserito nello spogliatoio giallorosso. Il presidente Massimo Romano, nella conferenza che si è tenuta nei locali Lopes di Olivarella, ha confermato la linea della dirigenza, che attende anche di poter utilizzare l’altro neo acquisto Musikic e l’infortunato Indelicato. “Abbiamo un roster molto ampio in questo momento – ha dichiarato Romano – e valuteremo con calma chi a malincuore non potrà più far parte del nostro progetto”.

Ecco il servizio video sulla presentazione