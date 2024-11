Oliveri: arrestato un 24enne accusato di violenza sessuale e sequestro di persona

Dopo la violazione della misura cautelare domiciliare, ed in seguito all’interrogatorio di garanzia, resta in carcere un 24enne di Olivieri, accusato di violenza e sequestro ai danni della compagna.

L’accusa è quella di tentata violenza sessuale, sequestro di persona e maltrattamenti ai danni della ragazza convivente, difesa dall’Avv. Giuseppe Ciminata. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, l’uomo ha sequestrato la compagna all’interno di un appartamento di Oliveri, sottoponendola a gravissime vessazioni.

L’indagato ha poi, come detto, violato i domiciliari disposti dal Tribunale di Patti, con la traduzione in una condanna formale al carcere, in seguito, anche, all’interrogatorio da parte del Gip del Tribunale di Patti. È assistito in questo momento dagli avvocati Rosanna Sofia e Antonio Savio.