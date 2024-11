Concessi i domiciliari all’infermiera condannata per aver introdotto droga e telefonini nel carcere di Barcellona

Il Tribunale del Riesame di Messina, dopo la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio una precedente sentenza degli stessi giudici messinesi, ha disposto l’applicazione della misura cautelare ai domiciliari per l’infermiera barcellonese Maria Rosa Genovese, 63 anni, coinvolta nella vicenda dell’introduzione di droga e cellulari nel carcere Madia di Barcellona.

La donna, difesa dagli avvocati Pinuccio Calabrò e Giuseppe Ciminata, è stata scarcerata e condotta ai domiciliari in attesa che si definisca la vicenda processuale. perchè si sono attenuate le esigenza cautelari ed il rischio di inquinamento delle prove. In primo grado l’infermiera, insieme alla la dottoressa Antonella Campagna, 42 anni di Messina, è stata condannata a 4 anni e 2 mesi dopo che nel marzo scorso, erano state sorprese nel corso del loro turno di guardia medica dopo aver introdotto nel carcere di Barcellona sostanza stupefacente al fine di cederla poi ai detenuti. La due dipendenti del Dipartimento dell’Asp di Messina, oltre ad introdurre la droga nel penitenziario di via Madia, avevano cercato anche di portare all’interno strumenti di telefonia così da consentire ai detenuti di mantenere i contatti all’esterno della struttura carceraria. Contro la sentenza di primo grado è stato già presentato il ricorso alla Corte d’Appello di Messina.