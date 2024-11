Barcellona, le limitazioni al traffico nelle giornate della festa dei Santi e della commemorazione di defunti

In occasione della festa dei Santi e della commemorazione di defunti, il comando della Polizia Locale ha definito le modifiche alla circolazione nella zona di afflusso e deflusso del cimitero comunale.

Di seguito pubblichiamo le modifiche previste dall’ordinanza

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA

● Via Barcellona San Paolo da ingresso cimitero (lato San Paolo) fino alla fine di via delle

Rimembranze lato destro direzione di marcia monte / valle;

● Strada di collegamento tra la via delle Rimembranze a la via U. Foscolo lato sinistro;

● Via Saia Zigari, ambo i lati;

● Via Stretto Zigari, ambo i lati;

● Via delle Rimembranze strada di accesso al cimitero centrale, eccetto bus navetta, mezzi

autorizzati e di soccorso.

DIVIETO DI TRANSITO

● Via delle Rimembranze – strada di accesso al cimitero porta centrale, eccetto bus navetta, mezzi

autorizzati e di soccorso;

ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA nelle seguenti vie:

● Via Barcellona San Paolo tratto compreso tra il cancello del cimitero lato San Paolo e via delle

Rimembranze con direzione di marcia monte/valle;

● Via Delle Rimembranze/via Longano con direzione di marcia monte/valle, eccetto bus navetta,

mezzi autorizzati e di soccorso;

● Via Saia Zigari con direzione di marcia valle/monte;

E’ stata garantito il servizio navetta per coloro che vorranno raggiungere l’ingresso del cimitero senza utilizzare i mezzi propri, con l’incarico affidato ad una ditta privata. All’inizio della via della rimembranze saranno presenti volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile del Club Radio Cb, per l’assistenza soprattutto agli anziani ed alla persone con mobilità limitata, mentre non ci sarà il pulmino del Codi Coordinamento Disabili, che per una serie di motivazioni, tra cui il mancato pagamento dei rimborso spese dell’anno scorso, ha deciso per quest’anno di sospendere il servizio.