Milazzo ha ospitato la riunione dei Comuni del Siru tirrenico e nebroideo, con capofila Barcellona

Si è svolta oggi al Comune di Milazzo la riunione dei Comuni del comprensorio tirrenico e nebroideo inseriti nell’Autorità territoriale dei Siru (Sistemi intercomunali di rango urbano), con capofila Barcellona, che saranno interessati alla pianificazione delle progettualità da presentare nella programmazione regionale FESR 2021-2027.

All’incontro presenti i sindaci delle tre macro-aree (Milazzo, Barcellona e Patti), i rappresentanti delle 35 municipalità ed i tecnici. In premessa è stata data la notizia del finanziamento concesso al Siru “Tirreno Sud Orientale”, di 107 mila euro da parte del Dipartimento regionale della programmazione dell’Assessorato regionale alle Autonomie locali e della Funzione pubblica, che sarà ripetuto annualmente per un triennio, per la programmazione delle strategie di sviluppo del territorio.

E’ stata ribadita anche la necessità di rispettare la tempistica fissata dal cronoprogramma e in tal senso è stato deciso di organizzare degli uffici di quella che viene definita “Autorità territoriale” che dovrà elaborare la strategia di sviluppo dell’Area, sulla base del documento di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione delle operazioni assegnando l’organigramma del personale addetto, dotazioni informatiche, dotazione delle risorse umane a tempo piano e tempo parziale e individuando responsabili del procedimento, ogni altro atto utile per l’avvio delle attività. Le risorse – è stato sottolineato possono essere utilizzate per contratti a tempo determinato, progettazione, potenziamento del personale. L’obiettivo in buona sostanza è creare una struttura ad hoc per portare avanti questa pianificazione.