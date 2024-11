Il nuovo Calendario Storico dei Carabinieri 2025, vicino ai giovani

È stato presentato oggi dal Comandante Generale, Teo Luzzi il Calendario Storico 2025 dell’Arma dei Carabinieri.

Il tema principale è “I Carabinieri e i giovani”, e sarà realizzato, tra gli altri, da Marco Lodola e Maurizio De Giovanni: il primo artista pop futurista con opere esposte in tutto il mondo anche in occasione dei mondali di calcio in Qatar, il secondo famoso scrittore di gialli ambientati a Napoli, con molti testi adattati in tv.

Il racconto testuale che accompagnerà le tavole sarà quello di un Maresciallo vedovo alle prese con le sfide del quotidiano assieme al figlio studente: tra i temi, bullismo, dipendenza, inclusività sociale e ambiente, con sullo sfondo la tragedia della perdita della madre.

L’obiettivo è legare emotivamente le nuove generazioni con un messaggio empatico e diretto. I giovani sono considerati dall’Arma risorse fondamentali nella valorizzazione della “Cultura della legalità”. Si tratta quindi, nella loro ottica, di un’opportunità per promuovere legge e cultura civica anche ai giovani.

Oltre al Calendario Storico saranno pubblicati: il Calendario da tavolo “I Carabinieri nei Borghi più Belli d’Italia”. Il piccolo Planning da tavolo sarà invece dedicato a “L’impegno internazionale dei Carabinieri. L’attività di cooperazione e i teatri operativi”. Entrambi i ricavi saranno devoluti all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, e all’ospedale Santobono di Napoli.