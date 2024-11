Il Barcellona Basket piazza il colpo grosso sotto le plance con l’arrivo di Riccardo Bartolozzi

Il Barcellona Basket non si ferma nel percorso di potenziamento del roster giallorosso e, dopo l’annuncio di Vasilije Musikic (disponibile solo a metà novembre), rafforza la pattuglia dei lunghi con l’arrivo di Riccardo Bartolozzi.

Bartolozzi, pivot di 205 cm, classe 1995, si può considerare un veterano della Serie B, campionato in cui milita ininterrottamente dal 2015. Originario di Fabriano, è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della squadra della sua città d’origine, con la quale ha esordito tra i senior in DNC nel 2012/2013. Si è poi affermato tra Bisceglie e Giulianova, approdando in seguito anche a Salerno, in Sicilia al Costa d’Orlando, a Palestrina, a Nardò ed a Ruvo, chiudendo spesso in doppia cifra di media. Con il Nardò nel 2021 ha conquistato la promozione in A2, mentre l’anno scorso ha indossato la canotta del Roseto.

Bartolozzi, tra le sue caratteristiche, ha la capacità di riempire l’area e di farsi trovare pronto a rimbalzo. È anche un buon realizzatore, che può aprirsi e tirare anche da oltre l’arco. Per i giallorossi arriva un uomo di esperienza e sicura affidabilità, che cercherà insieme ai compagni di dare la svolta ad un campionato iniziato in salita per i ragazzi di coach Pippo Biondo.