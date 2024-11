Controlli a tappeto in tutta la provincia nei luoghi di aggregazione giovanile: a Barcellona denunciato un giovane per possesso di droga

Importanti azioni investigative sono state portate avanti tra il 25 e il 29, da squadre di Polizia congiunte in territori della provincia interessati dal fenomeno delle baby gang e coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

L’operazione, indetta quindi a livello statale ha poi portato localmente a controlli delle varie squadre mobili supportate dalle Volanti, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barcellona Pozzo di Gotto e del Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale.

Le attività si sono concentrate nei luoghi solitamente frequentati dai giovani, a rischio di crimini contro la persona, il patrimonio o legati al consumo di droga.

A Barcellona, le azioni si sono concentrate in Piazza Alfano, con la scoperta di 20 grammi di hashish in detenzione di un giovane. Nella zona di Messina le volanti sono state attive in varie altre zone tra cui Piazza Cairoli e Villa Dante.

Sono state in tutte controllate un totale di 137 persone e 58 veicoli a seguito dei controlli.