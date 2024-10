Un ricordo indelebile di Felice Giunta nell’ex pescheria, al centro della movida di Barcellona

Si è svolta stamattina la partecipata cerimonia di intitolazione della sala convegni dell’ex pescheria alla memoria di Felice Giunta, il quindicenne di Barcellona vittima di atto di bullismo il 15 ottobre di 19 anni fa. Insieme ad una targa, posta all’ingresso della sala, è stato realizzato un murales dall’artista Andrea Sposari.

La manifestazione è stata introdotta dall’assessore alla Pubblica Istruzione ed alla Toponomastica Viviana Dottore, che ha ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale nel dare seguito alle richieste dei familiari e ad una mozione, proposta in consiglio comunale del gruppo di Città Aperta e votata all’unanimità dall’intero civico consesso, per ricordare la figura di Felice intitolargli una strada o un edificio pubblico nella zona della movida di via Longo. L’impossibilità di dedicargli per il momento una via, ha spinto l’amministrazione all’iniziativa di oggi all’interno dell’area dell’ex pescheria. Il sindaco Pinuccio Calabrò, nel suo saluto, ha rilanciato l’impegno di tutti contro il fenomeno del bullismo, rivolgendosi ai ragazzi delle scuole presenti all’incontro. La sorella di Felice, Marilisa Giunta, a nome dei familiari, ha ricordato le assurde modalità con cui è maturata la sua aggressione mortale, ma ha ribadito la necessità di vivere questi momenti di ricordo con il sorriso che sempre ha contraddistinto la vita del fratello.

Di seguito gli interventi integrali dell’assessore Viviana Dottore, del sindaco Pinuccio Calabrò e della sorella di Felice, Marilisa Giunta:

La cerimonia d’intitolazione è diventata un’occasione per sensibilizzare i giovani sul rispetto della vita e della legalità e quanto sia importante il valore delle regole e dell’educazione civica per contrastare ogni forma di discriminazione, di violenza e di bullismo. I ragazzi delle scuole sono sono stati protagonisti attivi dell’evento, con la lettura di alcune riflessioni lette dalle delegazioni del Liceo Classico Valli, dell’Lssa Copernico e dell’istituto comprensivo D’Alcontres. Felice Giunta era uno studente del Liceo Scientifico Medi ed è stato particolarmente intenso l’intervento del suo professore Claudio Rosanova.

Dopo la scopertura dalle targa all’ingresso della sala convegni presso l’ex Pescheria, è stato svelato il murale dedicato a Felice Giunta realizzato dall’artista Andrea Sposari, sulla facciata dalla stessa sala convegni. All’interno sono stati sistemati i disegni realizzati in occasione del concorso organizzato in occasione del decennale della morte di Felice. Insieme all’iniziativa di oggi, l’amministrazione, nel rispetto del regolamento per la toponomastica, vorrebbe poter onorare la memoria del giovane studente barcellonese anche con l’intitolazione di una via, quella di collegamento che sarà realizzata nei prossimi mesi tra la via Longo e la piazza della Libertà.

La video sintesi della cerimonia, con gli interventi dei ragazzi delle scuole e del prof. Rosanova