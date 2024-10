Dal 3 novembre sarà chiusa e smantellata la bretella alla foce del Mela: aperta l’ultima fase del cantiere per la consegna del ponte

Dal prossimo 3 novembre sarà chiusa e smantellata la tanta criticata bretella alla foce del torrente Mela, realizzata per consentire almeno nel periodo estivo un collegamento provvisoria sulla litoranea tra Barcellona e Milazzo, interrotta per la ricostruzione del nuovo ponte di proprietà della Città Metropolitana.

La comunicazione del Genio Civile, ente regionale che ha gestito l’appalto iniziato nel 2021 e in fase di completamento, con consegna attesa per fine anno (…salvo complicazioni…), non è una sorpresa ed era attesa da settimane. L’arrivo annunciato delle travi, che andranno a comporre la campata del nuovo ponte, ha reso necessario il provvedimento di chiusura e demolizione della bretella, realizzata in un’area di cantiere che da novembre sarà occupata dalla presenza dei mezzi e delle strutture necessarie per la posa in opera delle stesse travi in ferro. La consegna dell’opera è prevista per la fine di dicembre, ma le condizioni meteo e le ultime verifiche tecniche necessarie per l’apertura della viabilità potrebbero far slittare all’inizio del 2025 la piena fruibilità del nuovo ponte sulla strada provinciale 75 tra Barcellona e Milazzo, interrotta dalla primavera del 2023, tra ritardi tecnici e problemi burocratici.

Con l’imminente riapertura anche del ponte sul Patrì, tra Barcellona e Terme Vigliatore, il nuovo anno dovrebbe regalare ai residenti della zona una viabilità più adeguata per spostamenti tra i comuni della costa tirrenica, togliendo dall’isolamento parziale soprattutto la città del Longano.