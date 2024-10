Il tiro della vittoria del Barcellona Basket contro il Basket School Messina si ferma sul ferro: oggi in arrivo novità dal mercato

In attesa di annunciare all’arrivo di un giocatore d’esperienza per la categoria, la NextCasa Barcellona Basket 4.0 non riesce a strappare la vittoria sul campo del Basket School Messina nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale.

La formazione giallorossa, nonostante i limiti a rimbalzo confermati anche a Messina, ha lottato fino alla fine per ottenere un importante risultato. Sulla sirena però la tripla di Lopukhov si è fermata sul ferro ed a festeggiare sono stati i ragazzi di coach Pippo Sidoti, che si conferma bestia nera del basket barcellonese.

Dopo un buon inizio di Barcellona, sono stati padroni di casa a prendere in mano la gara già nel secondo quarto e hanno saputo frenare il tentativo di rimonta dei giallorossi. La nota positiva della sconfitta è certamente l’atteggiamento della squadra, che non ha mai mollato ed ha dimostrato di aver riprese consapevolezza dei suoi mezzi. L’innesto di un elemento di esperienza, un guardia-ala di 2 metri, il cui arrivo dovrebbe essere annunciato in serata, potrebbe favorire la risalita verso posizioni di classifica più adeguati agli obiettivi del Barcellona Basket 4.0