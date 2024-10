Il Barcellona Basket annuncia la guardia-ala Vasilije Musikic, ex Piazza Armerina in arrivo dalla Scandone Avellino

Il Barcellona Basket ha annunciato l’ingaggio della guardia-ala di 2 metri, il montenegrino Vasilije Musikic, ex Piazza Armerina, in arrivo dalla Scandone Avellino.

Il giocatore, dopo l’ottima stagione a Piazza Armerina, ha iniziato la stagione in B nazionale con la Scandone Avellino, ma un infortunio muscolare ha frenato il suo inserimento nella squadre campana. Adesso è perfettamente recuperato, come confermano le visite mediche sostenute prima di firmare l’accordo con la formazione giallorossa, ma ci vorranno un paio di settimane per rivederlo in campo, dopo aver ripreso un buona condizione atletica.

Musikic è un elemento universale, che può rivestire diversi ruoli, e era considerato una promessa del basket montenegrino. La sua presenza atletica sotto le plance potrà colmare una lacuna del.roster giallorosso. Si tratta del primo colpo dopo l’ingresso in società di Peppe Melone, con il ruolo di responsabile dell’area tecnica, che ha partecipato alla presentazione del giocatore, insieme al vice presidente Antonio Russo, condotta da Francesco Anania.

“Sono felice di poter riprendere a calcare il parquet a Barcellona – ha dichiarato il giocatore – e ringrazio la società per questa opportunità. Ho una grande voglia di tornare in campo e dare il mio.contributo alla causa giallorossa”.