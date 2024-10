Torna l’ora solare, stanotte tutte le lancette indietro di un’ora

Domani 27 Ottobre le lancette di tutti gli orologi torneranno indietro di un’ora. All’ora 03:00 di domani tutti gli orologi torneranno alle 02:00.

Chi ormai fa affidamento solo sugli orologi digitali non sentirà più l’urgenza di regolare tutti gli orologi in casa, ma gli accessori analogici dovranno ancora essere regolati a mano. L’ora solare torna in vigore tutti gli anni dopo l’introduzione dell’ora legale, messa a punto per garantire il risparmio energetico e diminuire gli sprechi durante il periodo di allungamento delle giornate di sole.

Il ritorno dell’ora solare serve a diminuire gli effetti della mancanza di luce durante il periodo invernale e aiutare il nostro corpo a tornare ai ritmi normali.