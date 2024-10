Sequestrato un attrezzo utilizzato per la pesca illegale di pesce spada sotto misura

L’attrezzo da pesca non consentito con oltre 250 ami collegati ad un filo di nylon lungo circa 2000 mt, utilizzato per la pesca illegale di pesce spada sotto misura è stato ritrovato nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera di Milazzo, nelle acque del Circondario marittimo, durante un’attività di pattugliamento.

I militari si sono accorti della presenza di alcuni piccoli “spadini” ancora vivi collegati agli ami ed hanno provveduto immediatamente a liberarli. Gli altri esemplari catturati, sono stati recuperati a bordo del mezzo della Guardia Costiera insieme al palangaro illegale che è stato sequestrato. Il prodotto ittico, dopo essere stato controllato dal servizio competente della ASP, è stato devoluto in beneficienza.

I controlli della Guardia Costiera di Milazzo proseguiranno su tutta la filiera ittica per contrastare la pesca illegale e, al contempo, per evitare l’immissione in commercio di prodotti non tracciati derivante dalla pesca non professionale.