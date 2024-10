“FoscoloNews” il giornale scolastico dell’IC “Foscolo” premiato nel concorso della Pro Loco di Piancastagnaio in provincia di Siena

Arriva un nuovo riconoscimento a livello nazionale per “FoscoloNews” il giornale scolastico della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo”. Per il terzo anno consecutivo, venerdì 18 ottobre 2024 è stato premiato nell’ambito della XXVI edizione del “Concorso Nazionale di Giornalismo Scolastico Penne & Video Sconosciuti” promosso dalla Pro Loco del Comune di Piancastagnaio (SI).

Il concorso è finalizzato a incrementare annualmente l’ “Emeroteca Nazionale di Giornalismo Scolastico” con le testate appartenenti a diversi concorsi inserite nel formato PDF nell’Emeroteca Digitale consultabile al sito www.emerotecapiancastagnaio.it. e il giornale cartaceo e online realizzato dalla redazione coordinata dalla prof.ssa Michaela Munafò sarà pertanto ancora una volta inserito anch’esso nell’Emeroteca, premiato con la seguente motivazione.

“Tra le pagine di questo giornale scolastico – afferma la dirigente Felicia Olivieri – si ritrova la scuola bella, quella che sa valorizzare le esperienze vissute dalle classi nella comunità scolastica, quella che indaga si interroga e riflette sulle tematiche adolescenziali e sulle emozioni con il desiderio di comprenderle al meglio. Lo stile lineare e pulito, gli articoli ben scritti, le immagini ben scelte riescono nell’intento di raccontare il mondo attraverso lo sguardo dei ragazzi e con la loro voce ed invitano anche noi adulti a valorizzare la complessità del mondo in cui viviamo. Affrontare temi come il bullismo, le dipendenze, la violenza di genere, la legalità, diventa un modo per avere un ruolo attivo nel proprio spazio e nel proprio tempo con il fine ultimo di promuovere e sviluppare competenze sociali che ci si auspica possano essere quelle dei cittadini di domani. Bellissimo lavoro. Congratulazioni!“. La Dirigente Scolastica si è così complimentata con la docente referente e con la squadra dei redattori, sempre nuova ma capace di ottenere apprezzabili risultati dal punto di vista didattico e motivazionale grazie all’impegno costante nell’attività giornalistica.