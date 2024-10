Basket serie D, la Pallacanestro Barcellona in campo oggi al PalAlberti contro la Virtus Trapani: la gara sarà disputata a porte chiuse

Esordio casalingo a porte chiuse per la Pallacanestro Barcellona nel campionato di Divisione Regionale (ex serie D) nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18,30 contro la Virtus Trapani.

I ragazzi di coach Restanti, analizzata la sconfitta di misura contro il Celafù Basket, saranno impegnati contro un avversario temibile e si prevede una dura battaglia.

Purtroppo per un cavillo burocratico, la partita sarà disputata a porte chiuse, con il rammarico dei dirigenti biancoverdi: “Sono profondamente amareggiato – dichiara il vice presidente Antonio Varotta – in quanto la prima gara di stagione che disputeremo in casa avverrà a porte chiuse esclusivamente per motivi burocratici. La prima sconfitta subita contro Basket Cefalù non ci ha affatto demoralizzato. A testa bassa ci siamo allenati durante tutta la settimana e stiamo lavorando bene- Sono convinto che questa squadra abbia un ottimo potenziale. Al di là dei risultati, questo progetto nasce da una forte passione per la pallacanestro, che rimarrà sempre alla base a prescindere dagli obiettivi che riusciremo a centrare. Ammetto comunque che peccherei di ipocrisia se ti dicessi che l’importante è partecipare”.

Ecco il programma della seconda giornata del torneo