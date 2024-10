Per le prossime elezioni il PSI di Messina propone un “campo largo” politico e sociale

In vista delle prossime elezioni, il Partito Socialista Italiano di Messina lancia un appello per un “campo largo” politico e sociale, sottolineando la necessità di un cambiamento profondo nella gestione della Sicilia e, in particolare, della provincia di Messina.

I socialisti messinesi criticano le politiche del centrodestra, che hanno governato la regione per oltre un decennio, sostenendo che tali scelte abbiano peggiorato il sistema del tessuto economico, sociale e culturale. La Sicilia e in particolare Messina è stata relegata negli ultimi posti della graduatoria per qualità della vita. Hanno accresciuto le diseguaglianze sociali, ridotto i servizi dell’istruzione nelle scuole e nelle Università, le prestazioni del servizio sanitario pubblico , i servizi sociali comunali e gli investimenti per infrastrutture sociali. Il PSI mette altresì in evidenza l’aumento dei contratti a tempo determinato, che colpisce in particolare i giovani tra i 15 e i 39 anni.

Secondo il segretario provinciale del PSI, ing. Amedeo Gitto, già consigliere provinciale, è fondamentale rilanciare una programmazione territoriale credibile che consenta alle istituzioni pubbliche di svilupparsi dal basso. Gitto sottolinea l’importanza di una distribuzione sociale del reddito attraverso un welfare locale e di occupazione produttiva. Per raggiungere questo obiettivo, afferma Gitto, è necessaria un’alleanza di progresso aperta e priva di preclusioni politiche, capace di accogliere chiunque voglia contribuire a un’alternativa ai valori e alle strategie dell’alleanza di potere del centrodestra, sempre più focalizzata sulla lottizzazione politica in Sicilia e nel Paese.

Il PSI propone, quindi, al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e all’Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) di promuovere un tavolo di confronto con tutte le forze politiche e sociali disponibili ad una prospettiva di rinnovamento politico del territorio messinese, per cogliere l’opportunità delle prossime elezioni comunali, provinciali e regionali e costruire un governo democratico della Provincia regionale.