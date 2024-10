L’associazione culturale PROgetto Città dà inizio a un nuovo progetto educativo “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà.”

L’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTÀ, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e con il supporto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, lancia un nuovo progetto educativo intitolato “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà.” Questa iniziativa si propone di coinvolgere gli studenti siciliani, stimolando la loro consapevolezza civica e il senso di responsabilità nei confronti della comunità. Il progetto è stato presentato durante la ventesima Giornata del Contemporaneo lo scorso 12 ottobre presso il Villino Liberty di Barcellona P.G.

È stata messa in discussione la visione civica di nove artisti che, attraverso contributi grafici, fotografici e pittorici ha tenuto vivo l’intrattenimento culturale intorno alle opere di MARCELLO CRINO’, PATRIZIA DONATO, MATT DRAGA’, DANIELE FISSORE, GIOVANNI GARGANO, TINA MAIO, GAETANO RIBAUDO, ANDREA SPOSARI, EMILIO TADINI.

Come ha affermato il curatore architetto Rosario Andrea Cristelli “L’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’, nella convinzione che educare i più giovani alla bellezza e alla memoria sia fondamentale, ha proposto una visione di valore civico, legata a luoghi, persone, eventi e visioni. Abbiamo la necessità di intrattenerci per riflettere sulle buone pratiche attraverso la diversità dei linguaggi di nove artisti che contribuiscono con questo evento ad alimentare il racconto sulla bellezza, stimolando anche nuove visioni che potranno essere approfondite anche nelle scuole, attraverso il concorso indirizzato alle scuole siciliane”.

Ambiti d’interesse del progetto

LA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE

Si dovrà sempre approfondire lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo deve essere quello di fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Alunne e alunni devono essere formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio culturale e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo contesto anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile.

LA CITTADINANZA DIGITALE

Alle studentesse e agli studenti devono essere dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, è fondamentale sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio portando avanti la missione sociale della promozione multimediale, contribuendo alla prevenzione del bullismo e quindi del cyberbullismo.

Regolamento del concorso “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà”

Articolo 1

Finalità

L’Associazione Culturale GALLERIA PROgetto CITTA’ crede nell’importanza di educare i più giovani alla bellezza e alla memoria. Per questo motivo, invita a raccontare storie di valore che siano legate a luoghi, persone o buone pratiche, storie di speranza o storie di caduti con coraggio per difendere ad esempio ideali di Giustizia e di Libertà. Queste storie possono anche essere di fantasia, purché siano strumentali a veicolare messaggi civici significativi.

Riflettere sui seguenti nuclei tematici:

“Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”.

“Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio”.

“Cittadinanza digitale”.

Il progetto punta al riconoscimento, alla promozione e valorizzare del patrimonio culturale materiale e immateriale con particolare riferimento al territorio regionale e locale delle scuole aderenti. I lavori selezionati dalla Commissione giudicatrice faranno parte di una mostra che diventerà itinerante e saranno oggetto pubblicazione e promozione.

Articolo 2 Destinatari Il concorso è riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie della Sicilia.

Articolo 3

Sezioni del Concorso

Il concorso è articolato in due sezioni

• Studenti delle scuole primarie;

• Studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.

Articolo 4

Iscrizione al concorso

Le scuole interessate a partecipare potranno segnalare la propria adesione inviando una e-mail entro la data di scadenza fissata per il 7 dicembre 2024, indicando: il numero di classi partecipanti, il numero di studenti per ciascuna classe e il nominativo di un docente referente con i relativi recapiti. L’oggetto della mail deve contenere la dicitura “Sicilia: Storie di Coraggio, Giustizia e Libertà”-[denominazione scuola]-[codice meccanografico]”.

Articolo 5

Percorso di studio e incontri formativi con esperti

Ciascuna scuola iscritta al concorso potrà avviare un percorso di studio, approfondimento e riflessione partecipato sul tema prescelto concordando con l’organizzazione del concorso eventuali interventi di esperti facilitatori che mette a disposizione.

Alle scuole che partecipano al concorso è richiesta la realizzazione di un elaborato digitale o comunque consegnato in modalità digitale a piacere (Produzione letteraria, grafica, fotografica, plastica resa digitale, musicale, video, multimediale digitale).

Articolo 6

Tipologia degli elaborati

L’opera (ad esempio: poster, brochure, video…) potrà essere inviata dalle Istituzioni scolastiche anche mediante un unico link multimediale all’indirizzo mail progettocivitas@tiscali.it specificando nell’oggetto della mail la dicitura: “giovani storie di coraggio e libertà-consegna opera – denominazione istituzione scolastica”, nel caso di lavori artistici (dipinti o sculture) questi potranno quindi essere documentati attraverso dei video o delle immagini da inviare con le modalità già indicate.

Articolo 7

Valutazione degli elaborati

Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione GALLERIA PROgetto CITTA’. Il giudizio reso dalla Commissione giudicatrice è insindacabile.

Articolo 8

Premiazione

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà nei tempi e nelle modalità che saranno successivamente comunicate agli Istituti interessati con congruo anticipo.

Articolo 9

Accettazione del Regolamento

La partecipazione al concorso sarà considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.