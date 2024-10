Domenica 27 ottobre la VI edizione del Premio “Civitas Europa”

Domenica 27 ottobre alle ore 16:00 presso il parco Maggiore La Rosa si terrà la VI edizione del Premio “Civitas Europa”. L’evento mira a omaggiare personalità principalmente di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo e del relativo comprensorio ma, anche, dal resto della Sicilia. Si tratta di eccellenze che si sono distinte in Italia ed all’estero.

Il premio, è organizzato da “SICILIA OCCIDENTE”, testata giornalistica fondata e diretta da Mario Alizzi da circa quattro decenni, sin dalla prima edizione, attirò l’attenzione dei cittadini e della stampa per la qualità delle eccellenze premiate e per la notorietà dei “premi speciali”, come Melo Freni, Enzo Trantino, Emilio Greco, Padre Alessio, Archimandrita della Chiesa Greco-ortodossa, Carmelo Aliberti ed ora Enzo Buscemi, oltre, alla memoria e per il centenario del Poeta Bartolo Cattafi.

ECCO I PREMIATI

1) ARTE E CULTURA: Sezioni Pittura/Scultura/Scrittura: Alex Caminiti; Fabio Di Bella

2) Alla Carriera: Rocco Amato;

3) Saro Ingegneri. Cantautore -autore-compositore;

4) STUDI, RICERCHE E PROMOZIONE CULTURALE, quale Cultore di Storia locale: Marcello Crinò; Carmelo Eduardo Maimone, filosofo;

5) LAVORO, PROFESSIONI ED IMMAGINE: Taimeles Galleria; Placido Bartolone;

6) PREMIO SPECIALE: Enzo Buscemi;

7) Coro Lirico Siciliano

8) AMBIENTE & NATURA: Giovanni Mangano;

9) EDITORIA, LIBRI E STAMPA:Fabrizio Egizi; Valentina Crimaldi;

10) ARTIGIANATO ARTISTICO: Vito Costa; Valeria Cutruzzola;

11) SPORT: Clio Sottile ed Antonio Perroni; Michele Giardina;

12) FATTI E PERSONE: “Associazione culturale Cannistrà”.