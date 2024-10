Barcellona, inaugurato all’I.C. Capuana il murales dedicato a “Peppa a Cannunera”

E’ stato inaugurato stamattina il murales dedicato a “Peppa a Cannunera”, realizzato sulla facciata laterale della scuola secondaria di prima grado “Verga” presso l’I.C. Capuana di Barcellona P.G.

Il progetto dell’istituto, inserito e finanziato con i fondi per la legalità concessi al Comune dalla Regione, è stato presentato dalla dirigente Carmela Pino, dall’assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore, dell’autore del murales Lorenzo Maniscalco e dall’ideatrice del bozzetto Angela Saja, docente d’arte presso istituto Verga.

Alla cerimonia erano presenti anche i delegati del Lions di Barcellona, della Fidapa Barcellona e dell’associazione Città Invisibili, insieme ai vicari, ai docenti ed agli alunni che hanno avuto modo d approfondire la storia dell’eroina barcellonese Giuseppa Bolognari, detto Peppa a Cannunera.

Il messaggio del murales “Mettete i fiori nei vostri cannoni”, voluto dall’istituto scolastico e condiviso con l’autore originario di Sambuca in provincia di Agrigento, è quanto mai attuale in un periodo in cui il mondo è devastato da tante guerra, che mettono a rischio la pace a livello globale.

Dopo la svelatura di una targa che ricorda l’iniziativa all’esterno della scuola, abbiamo raccolto le interviste della dirigente Carmela Pino, dell’autore Lorenzo Maniscalco e della docente Angela Saja