La sede del Club Radio Cb di Barcellona si tinge di arancione nella Giornata Nazionale dell’Anpas

Per celebrare oggi la prima giornata nazionale delle pubbliche assistenze Anpas, la sede dei volontari di Protezione Civile del Club Radio Cb, associata alla stessa Anpas, è stata illuminata di arancione.

Si festeggia infatti il 120mo anniversario di fondazione del movimento nazionale Anpas, che oggi conta oltre 500mila soci e socie, 931 pubbliche assistenze e oltre mille presidi su tutto il territorio nazionale.

“Una giornata dedicata agli oltre centomila volontari e volontarie – dichiara Niccolò Mancini, presidente Anpas – che, con dedizione, competenza e passione, ogni giorno offrono un servizio inestimabile alle nostre comunità. Essere vicini alla comunità significa essere dentro la comunità, condividere le sue sfide e contribuire al suo benessere. Per questo la presenza capillare sul territorio rende le pubbliche assistenze ANPAS un punto di riferimento, ma anche un faro di solidarietà e assistenza, un presidio in grado di intercettare bisogni emergenti e voglia di partecipare”.

Per l’occasione i capoluoghi di provincia, città e paesi illumineranno di arancione un monumento simbolico, richiamando il colore che rappresenta l’identità delle pubbliche assistenze. “Ogni monumento arancione – continua Mancini – sarà un simbolo di gratitudine e riconoscimento verso il lavoro di quei cittadini e cittadine che, da oltre 120 anni, sono impegnati e impegnate nel cercare di costruire una società più giusta. È un giorno per ricordare che ANPAS e le pubbliche assistenze sono sempre presenti, oggi come ieri, al servizio di chiunque abbia bisogno di aiuto, e continueranno ad esserci anche domani. Questo impegno quotidiano non è solo riconosciuto dalle persone che assistiamo, ma anche dalle istituzioni che riconoscono nel sistema del volontariato sanitario, sociale e di protezione civile una risorsa al loro fianco”.