Dal 1° novembre sarà ripristinato il pedaggio autostradale tra Barcellona e Milazzo: finite le risorse stanziate dalla Regione

I lavori sul ponte sulla litoranea alla foce del torrente Mela sono ancora in corso e non finiranno prima dell’inizio del 2025.

La ditta non ha completato l’intervento di ristrutturazione sui piloni e sulle rampe di accesso al ponte e solo nel corso del mese di novembre dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) arrivare le travi da sistemare in loco per la posa sul nuovo ponte. In quel momento anche la bretella provvisoria sarà chiusa al transito, per consentire la conclusione dei lavori che verosimilmente dovrebbe (sempre con il condizionale) all’inizio del 2025 o più verosimilmente entro la prossima primavera. La scadenza di dicembre appare ormai difficile da rispettare.

Il Cas Consorzio Autostrade Siciliane ha preso atto dell’esaurimento delle risorse stanziate dalla Regione come misura compensativa alla sospensione del pedaggio tra i caselli di Barcellona e Milazzo e ha disposto dal 1° novembre la riattivazione del pagamento.