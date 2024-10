Bomba d’acqua su Barcellona e dintorni: sottopassi allagati e disagi nella circolazione a Calderà e Fondaconuovo

La bomba d’acqua caduta poco dopo mezzogiorno su Barcellona e dintorni ha creato disagi alla viabilità con l’intervento della Polizia Locale che per sicurezza ha chiuso al transito alcuni sottopassi dell’autostrada e dalla linea ferroviaria.

La situazione è complicata anche a Calderà nella zona a ridosso del ponte sul torrente Longano, recentemente ricostruito con una pendenza che spinge l’acqua verso il centro della frazione, creando allagamenti sulla stessa via Calderà. Dalla saia di Portosalvo si è creato il solito fiume d’acqua nella zona di Fondaconuovo e solo una tregua nelle precipitazioni può evitare conseguenze più gravi ai residenti della zona. Un’auto in panne sulla via Statale Oreto allagata nel tratto all’incrocio con Saia Pantano ha creato rallentamenti, con molti automobilisti che hanno percorso la via Eolie e la via Ragusa per raggiungere Merì.

L’assessore alla Protezione Civile Salvatore Coppolino raccomanda prudenza agli automobilisti e chiede di limitare gli spostamenti solo a quelli necessari. Sul territorio sono presenti le pattuglie della Polizia Locale e i tecnici comunali coordinati dal geom. Perdichizzi.

I volontari della Protezione civile del Club Radio Cb sono intervenuti nei sottopassi per il recupero di alcuni mezzi bloccati agli allagamenti

Disagi sono segnalati anche nell’area industriale di Giammoro, come conferma una fotografia inviata in redazione da un lettore, che ritrae un’automobile rimasta impantanata all’altezza del primo sottopasso dello scorrimento veloce.