Basket serie D: l’orgoglio della Pallacanestro Barcellona non basta per superare il forte Cefalù

Una buona prestazione dei ragazzi di coach Restanti non basta ad ottenere un’importante vittoria sul campo del Cefalù Basket, nella prima giornata del campionato di Divisione Regionale.

La Pallacanestro Barcellona è uscita sconfitta dal campo cefaludese dopo una partita giocata a viso aperto, con il punteggio di 81-78 per i padroni di casa. Dopo un avvio in cui Cefalù ha provato a scappar via, andando al riposo lungo sul 44-35, i barcellonesi, guidati dagli ispirati Varotta e Barbera (autori alla fine rispettivamente di 27 e 28), hanno accorciato le distanza e riaperto la partita, fino a sfiorare il colpaccio.

Resta la prestazione positiva del gruppo, considerato che la squadra barcellonese ha giocato senza un pivot di peso. La società ha già definito l’ingaggio di un lituano, che andrà a completare il roster biancoverde.

La concentrazione passa adesso a sabato 26 ottobre quando alle 18.30 al PalAlberti sarà di scena la Virtus Trapani, altra squadra costruita per puntare al salto di categoria come il Cefalù Basket.

Virtus Trapani Basket Erice 84-79 Basket Cefalu’ 1972 Pallacanestro Barcellona 81-78 Green Basket 99 Ribera Knights 77-70 Zannella Cefalù Basket Patti oggi

Lo score della Pallacanestro Barcellona: Lanari 4, Barbera 28, Varotta 27, Preci 4, Carnazza 2, Munafò, Molino 11, De Simone 2, Siracusa, De Paoli ne, Calivà ne