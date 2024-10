Parte oggi la stagione dell’Asd Pallacanestro Barcellona, neo promossa nel campionato di Divisione Regionale (ex serie D)

Primo impegno ufficiale stasera alle 18 per la Pallacanestro Barcellona, neo promossa nel campionato di Divisione Regionale (ex serie D). La squadra biancoverde affronta una della squadre costruite per provare a vincere il campionato il Basket Cefalù, che insieme a Ribera e Virtus Trapani, si contenderanno la promozione in serie C.

La formazione barcellonese, affidata all’esperienza di coach Guido Restanti, ha l’obiettivo di valorizzare i tanti talenti della provincia di Messina, con l’innesto di un lungo lituano atteso nella prossima settimana, per puntare un campionato di prima fascia. “Desidero augurare a tutti un buon inizio di campionato – ha dichiarato il presidente Fabio Pirri – con la piena fiducia di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Durante le quattro amichevoli già disputate abbiamo avuto l’opportunità di osservare la crescita dell’intera squadra, che ha dimostrato grande impegno, dedizione e spirito di sacrificio sotto la guida appassionata di coach Restanti e di tutto lo staff tecnico. La stagione che ci aspetta è ricca di sfide, ma sappiamo che il vero successo non si misura solo con i risultati sul campo, ma con la crescita collettiva e individuale, il rispetto reciproco e il desiderio di non arrendersi mai. Già questo sabato a Cefalù siamo pronti a dare battaglia, per scrivere una nuova pagina della nostra storia sportiva. Che questo campionato sia un viaggio di successi, sacrifici e grandi soddisfazioni. In bocca al lupo a tutti noi per l’inizio di questa avventura!”

Coach Restanti e tutto lo staff tecnico ha preparato con attenzione la prima sfida di Cefalù ed abbiamo raccolto alla vigilia le sue dichiarazioni nel video che vi proponiamo:

Il programma della prima giornata