Il Barcellona Basket presenta Peppe Melone: farà da tramite nei rapporti tra squadra e società e gli è stato affidato il mercato

Il Barcellona Basket 4.0 prova a ripartire dopo le quattro sconfitte nelle prime quattro giornate ed alla vigilia della gara contro l’Antoniana Napoli presenta ufficialmente il nuovo responsabile dell’area tecnica Peppe Melone.

La sua figura è una novità nell’organigramma della società giallorossa ed avrà il compito di fare da raccordo tra lo staff tecnico giallorosso, la squadra e la dirigenza. Alla conferenza stampa, introdotta da telecronista della società Francesco Anania, erano presenti il presidente Massimo Romano e il vice-presidente Antonio Russo, che hanno chiarito la volontà di dare un segnale per scuotere la squadra in un momento così delicato del suo percorso di crescita.

Dopo gli interventi introduttivi dei due dirigenti giallorossi, Peppe Melone ha preso la parola e dopo aver sottolineato l’ottimo lavoro che la società ha fatto negli ultimi anni a livello di progettualità, risollevando il basket barcellonese, ha ribadito la necessità in questo momento di infondere massima fiducia e tranquillità allo staff tecnico e alla squadra. “La squadra è composta da tanti giovani e probabilmente è mancata un briciolo di esperienza in questa prima fase della stagione. La mia presenza vuole essere un modo da dare serenità soprattutto a loro, perchè sono pronto a dare consigli quando ne avranno bisogno”. Melone ha quindi chiarito che la società resta vigile sul mercato per puntellare il roster con un elemento di spessore e di esperienza, confermando le difficoltà del caso del momento anche nella ricerca del giocatore più adatto in questo ruolo. “Gli elementi che farebbero al caso nostro sono in attesa di una chiamata dalla serie B nazionale e prendere una “figurina” senza la giusta valutazione non servirebbe a nessuno. L’attuale gruppo è consapevole del fatto che la società si sta guardando attorno, ma è pronta a dare il massimo per ripartire con una vittoria già nella gara contro l’Antoniana, in cui spero il pubblico continui a garantire il suo grande supporto dagli spalti del PalAlberti”.

La video intervista a Peppe Melone