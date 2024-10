L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, alla luce della situazione meteorologica in atto oggi, su iniziativa dell’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino, ha invitato la popolazione ad evitare spostamenti se non per motivi urgenti.

Allo stesso tempo, così come previsto nei casi di allerta (arancione e/o rossa), è stata disposta la chiusura delle bretelle sul greto del Torrente Mela e Torrente Patrì.