Arrestato ad Alì Terme un uomo di 49 anni: coltivava cannabis in casa

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri ad Alì Terme (ME) per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua abitazione aveva allestito una serra strutturata per la coltivazione di piante di cannabis.

I militari, dopo un’attività investigativa con osservazione e pedinamento, hanno perquisito la sua abitazione il 16 ottobre scorso, trovando 15 piante di cannabis coltivate in una serra artigianale, attrezzata con impianti di areazione, illuminazione e irrigazione.

Le piante, alte tra mezzo metro e un metro e mezzo, sono state sequestrate insieme a fertilizzanti utilizzati per la coltivazione. L’uomo, con precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.