Tornano a Barcellona le pergamene della famiglia Fazio di Nasari

Sarà presente, fino a domenica 20 Ottobre, un esposizione dedicata alla famiglia Fazio di Barcellona. La sua storia sarà ricordata attraverso alcune pergamene in esposizione presso Palazzo Fazio in via Immacolata 26: assieme a documenti, foto e cimeli, verrà messo in luce grazie all’evento il passato risorgimentale di Barcellona.

I contributi alla mostra arrivano da varie parti: l’archivio privato della famiglia Pulejo, il museo Nello Cassata, la Biblioteca comunale e soprattutto l’Archivio Centrale dello Stato. Le testimonianze delle famiglie Fazio, Longo e Pulejo potranno adesso essere ammirate a Palazzo Fazio.



Questa domenica alle 18 arriverà anche la presentazione. Introdurranno la mostra i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’Assessore alla Cultura Angelita Pino, con Lucia Pulejo, Presidente Associazione Palazzo Fazio a presentare i lavori. Prenderà la parola anche il dott. Andrea De Pasquale, Direttore Generale del Ministero della Cultura, grazie al quale sono state recuperate le pergamene dei Fazio, che danno il nome alla mostra.

Interverranno anche il dott. Salvatore Scilipoti, Esperto alla Cultura del Comune, la dott.ssa Santina Salmeri direttrice della Biblioteca Comunale e il critico d’arte Andrea Italiano.