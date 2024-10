Il programma completo del cartellone del teatro Mandanici

Arriva la nuova stagione teatrale a Barcellona. Un elenco di spettacoli ricco e adatto ad ogni tipo e pubblico ed età.

Tra gli eventi più importanti abbiamo: Francesco Panniffino, noto personaggio di spettacolo famoso per il suo talento come attore e doppiatore, nel suo spettacolo “Chi è io?”; Francesca Chillemi attrice nota sul panorama nazionale per il suo lavoro nelle serie rai ed al cinema.

Per i più giovani saranno presenti anche due influencer: Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico nel campo della fisica e Giuseppe Ninno comico web seguitissimo.

Presenti anche musical come: La Bella e la Bestia e Forze venite gente, il musical ispirato alla storia di San Francesco. Anche il ballerino Sergio Bernal sarà presente con un suo spettacolo di Flamenco.

Il programma prevede come spettacoli serali: Pippo Pattavina, ne “Il ratto delle Sabine”, il 17 Novembre alle 21; Francesco Pannoffino, in “Chi è io?”; Maurizio Casagrande, ne “Il viaggio di papà”, il 1 Febbraio alle 21; Forza Venite Gente, musical sulla vita di San Francesco, il 13 Febbraio alle 21; Francesco Cicchella, in “Tante belle cose”, il 26 Febbraio alle 21; Valentina Persia in “Ma che te ridi”, il 21 Febbraio alle 21; Giorgio Marchesi, ne “Il fu Mattia Pascal”, il 25 Febbraio alle 21; Francesca Chillemi, ne “Il giocattolaio”, il 25 Febbraio alle 21; Vincenzo Schettini, in “La Fisica che ci piace, la lezione show”, il 1 Marzo alle 21; Enrico Guarnieri e Nadia De Luca, in “Storia di una capinera”, il 13 Marzo alle 21; Sergio Bernal in “A night with Sergio Bernal”, spettacolo di flamenco con la Dance Company, il 16 Marzo alle 21; Friend will be Queen, tribute show, il 22 marzo alle 21; Ezio Greggio in “Una vita sullo schermo”, il 29 Marzo alle 21; Giuseppe Ninno “Madrake”, in “Imbarazziamoci” il 27 Aprile alle 18:30; La Bella e la Bestia, musical, il 24 Maggio alle 20:30.



Gli spettacoli mattinieri saranno: Oliver Twist, musical, il 6 Dicembre alle 9 e alle 11; Peter Pan, musical, l’11 Dicembre alle 9 e alle 11, e il 12 Dicembre alle 9 e alle 11:30; Dr. Jekill & Hide, musical, il 13 Dicembre alle 9 e alle 11:30; Much Ado, the Shakespear musical, il 16 Dicembre alle 9 e alle 11:30; A midsummer Night’s Dream, musical, il 21 Gennaio alle 9 e alle 11:30; Garcon de café, il 7 Febbraio alle 10:30; Un monello chiamato Gianburrasca, musical, il 27 Febbraio e il 18 Febbraio alle 9 e alle 11; I promessi Sposi, musical, il 12 Marzo alle 9 e alle 11; Giufà, musical il 20 e il 21 Marzo alle 9 e alle 11; 1492 Anno speciale Cristoforo Colombo, commedia, il 18 Marzo alle 9 e alle 21; Il Principe e il Ranocchio, il 10 e 11 Aprile alle 9 e alle 11.