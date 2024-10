Operazione antidroga: arrestato a Taormina un 33enne catanese, viaggiava con 10 mila euro sulla macchina

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 33enne del catanese, con l’accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, avente già precedenti penali. Durante un servizio antidroga a Letojanni, i militari hanno notato l’uomo, sospettoso e fermo all’interno di un’auto in una zona frequentata da assuntori di droghe.

Sul veicolo, sono state rinvenute e sequestrate due dosi di cocaina, circa 18 grammi e 10.000 euro in banconote di vario taglio, confezionati in sottovuoto e ritenuti provento dell’illecita attività. Una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha portato al sequestro di quasi 100 grammi di cocaina pura, oltre a 130 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish e della polvere utilizzata per il taglio.Sono stati altresì sequestrati due bilancini di precisione, con residui di stupefacente, insieme a vario materiale probabilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

La droga è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio mentre il 33enne è stato ristretto nel carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.