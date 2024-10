Il consiglio comunale di Barcellona approva le variazioni al bilancio 2024, con un’unica eccezione: salvi diversi interventi finanziati dalla Regione

La seduta del consiglio comunale di ieri sera prevedeva all’ordine del giorno, predisposto dal presidente Angelo Paride Pino, sette variazioni al bilancio 2024, per l’inserimento nel documento contabile dei diversi finanziamenti concessi dagli enti sovracomunali e destinati a diversi interventi.

All’ordine del giorno erano inseriti alcuni finanziamenti collegati ai fondi del PNRR, con cui saranno finanziate il punto di accoglienza per i senzatetto e l’acquisto di un nuovo scuolabus, ma anche gli stanziamenti per la manutenzione delle rete idrica e quelli per la cosiddetta rigenerazione urbana, insieme alle risorse per il Fondo di Solidarietà per i servizi sociali e quelli per i fondi della legge Renzi per il sistema integrato nell’ambito dell’istruzione e degli asili nido. E’ stata approvata anche la delibera che assegna 53 mila euro per il restauro della Varette del Venerdì Santo e quella sulle risorse per la valorizzazione culturale del territorio, emendato da una proposta dell’opposizione per un concorso di idea che stanzi 15 mila euro per interventi concreti sui quartieri e non semplici eventi i cui riflessi avranno solo per pochi giorni. E’ stata invece bocciata la delibera sulla contabilizzazione delle somme già spese per eventi svolti nella prima parte del 2024, perchè l’opposizione ha ribadito la richiesta di trasformarli in debiti fuori bilancio, per i vizi di forma riscontrati nell’iter burocratico di approvazione.

La maggioranza consiliare anche in questo caso ha mostrato alcune assenze che hanno messo l’opposizione nella posizione di ago della bilancio per l’approvazione di tutte le delibere all’ordine dl giorno. “C’erano diversi interventi importanti soprattutto nell’ambito dei servizi sociali – commenta Gabriele Sidoti di Città Aperta – e nell’interesse della comunità barcellonese abbiamo garantito il numero legale all’inizio della seduta, perchè senza la nostra presenza tutti i provvedimenti sarebbe stati rinviati”

L’assessore ai Grandi Eventi di Barcellona Pozzo di Gotto Angelita Pino il giorno dopo ha espresso apprezzamento per l’esito della seduta del Consiglio Comunale che ha visto la condivisione d’intenti nell’interesse della comunità. “Sia l’approvazione della variazione di bilancio che consentirà la riqualificazione delle Varette storiche che lo stanziamento di 15 mila euro per un concorso di idee per la valorizzazione del territorio, quest’ultimo su emendamento presentato dall’opposizione, sono provvedimenti importanti per il nostro comune. Ringrazio quei consiglieri che nonostante le numerose assenze, grazie alla loro presenza fino a tarda sera hanno consentito l’approvazione delle delibere, con la possibilità di introitare in bilancio anche i 97 mila euro finanziati dalla Regione Siciliana. Questo ci consentirà di poter organizzare in un clima di condivisione iniziative per le prossime festività e per promuovere la nostra città. Non posso che esprimere gratitudine per lo spirito di collaborazione dell’opposizione che auspico possa proseguire anche in futuro per quanto riguarda le somme di regolarizzazione dei rapporti patrimoniali sorti sulla base degli impegni assunti alla giunta per la realizzazione di eventi effettuati grazie all’impegno profuso da operatori del settore ed imprenditori. Spero si possa trovare una quadra per non lasciare rapporti insoluti, andando incontro anche a tutti quelli che, per realizzare quelle iniziative, ha fatto sacrifici e si è messo a disposizione di Barcellona”.