Lions e Leo Barcellona PG per la LCIF e l’Autismo: conclusa la seconda edizione del torneo di padel

Si è domenica 13 Ottobre 2024, presso il “Barcellona Sport Village”, il “2° TORNEO DI PADEL – Doppio femminile – Doppio maschile”, organizzato dal Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto, guidato dal Presidente Alfredo Santanocita con il Leo Club Barcellona PG, presidente Emanuele Bisignani.

Sono state due giornate all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà. Il torneo ha bissato e migliorato in termini di partecipazione e di risultati il già brillante successo che la manifestazione aveva riscosso lo scorso anno. 66 gli iscritti circa 1200 euro il ricavato netto che verrà versato alla Fondazione internazionale Lions, LCIF, per realizzare un progetto distrettuale di grande rilevanza: l’acquisto di una “Cucina Didattica Mobile” per ragazzi autistici.

L’iniziativa del Distretto 108 YB Sicilia consentirà a giovani con sindrome da autismo di seguire dei tirocini formativi (guidati da un pool di insegnanti professionisti del settore della ristorazione) con l’obiettivo di incrementare le autonomie ed acquisire specifiche skills, fornendo loro tutti gli strumenti per imparare a cucinare autonomamente ed sviluppare capacità lavorative sulla base di altre iniziative in corso in Italia, che indicano come i giovani autistici possano trovare spazi di impiego nella produzione di alimenti e nel settore della ristorazione.

La fase conclusiva della manifestazione si è sempre svolta al Barcellona Sport Village, con la premiazione finale nel tardo pomeriggio delle coppie vincitrici e delle seconde classificate. Al termine della manifestazione il Presidente, esprimendo grande soddisfazione per l’eccezionale successo dell’iniziativa ha ringraziato tra gli altri il socio Giovanni Genovese con la moglie per aver curato l’organizzazione, la Global Network che ha fatto da sponsor dell’evento occupandosi dei premi e la famiglia Aveni, titolari del Barcellona Sport Village che ha contribuito all’evento.

Erano presenti con il Presidente Alfredo Santanocita molti componenti del direttivo (Segretario G. Genovese, 1VP Pina Rita Bruno, 2VP N. Cambria, Tesoriere, ecc) e tanti soci del Club; presenti anche il Presidente del Distretto Leo 108YB Sicilia Domenico Levita, il Presidente Leo Club Barcellona Emanuele Bisignani, il Presidente della IV Circoscrizione Nino Levita, il Delegato al service nazionale su Autismo Giuseppina Siracusa, il referente IV e III circoscrizione LCIF Pippo Quattrocchi in rappresentanza del Coordinatore Distrettuale LCIF Giuseppe D’Antone che ha fatto pervenire il suo apprezzamento per l’evento e per il risultato conseguito.