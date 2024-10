Il movimento Città Aperta ricorda Felice Giunta e plaude all’ufficiale intitolazione della sala convegni dell’ex pescheria in sua memoria

Il Movimento Città Aperta esprime soddisfazione per la prossima intitolazione della sala convegni del complesso della ex pescheria alla memoria di Felice Giunta, di cui oggi ricorre il 19° anniversario dalla tragica scomparsa.

“Con questa intitolazione – si legge in una nota – che prende avvio da una mozione da noi presentata 2 anni fa dal nostro gruppo consiliare e approvata all’unanimità dal consiglio comunale, si compie il primo passo per onorare la memoria di Felice. L’iter si completerà con l’intitolazione di una via cittadina in suo nome. Cogliamo l’occasione per stringerci ancora intorno alla splendida famiglia di Felice, che in questi anni si è prodigata instancabilmente per tenerne vivo il ricordo. Finalmente anche la città di Barcellona Pozzo di Gotto avrà modo di testimoniare in modo permanente il ricordo di Felice, un ragazzo che ha perso la vita in modo tragico e brutale”.