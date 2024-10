Barcellona, l’I.C. Foscolo celebra domani la giornata mondiale dell’alimentazione: inaugurata anche la mostra “Tracce di Memoria”

Domani mercoledì 16 ottobre, in occasione della “Giornata Mondiale dell’Alimentazione” istituita dalla FAO #WorldFoodDay, del mese dedicato alla prevenzione e nell’ambito del progetto di “Educazione alla Salute” coordinato dalla Prof.ssa Maria La Malfa, tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado saranno sensibilizzati al tema della “Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori”.

L’intera mattinata sarà dedicata alla riflessione e all’informazione sull’importante correlazione tra salute e cibo. Alle ore 10:00, pertanto, presso il Museo Didattico Foscolo, alla presenza della Dirigente prof.ssa Felicia Maria Oliveri, del curatore prof. Enzo Napoli e di una delegazione di alunni, avrà luogo l’inaugurazione della mostra-premio “Tracce di Memoria”, segmento della biennale di grafica contemporanea “Passaggio a Sud”, dedicata alla compianta prof.ssa Giorgia Alesci.

Promosso dal Museo nel 2017 e dedicato alla prof.ssa Giorgia Alesci – che con la sua sensibilità e amore per l’arte ha lasciato un segno incancellabile in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla come insegnante e come donna – il premio nasce con la finalità di valorizzare e promuovere maestri giovani e meno giovani che praticano con successo una disciplina antica come l’incisione. La pluralità di segni di questo segmento della sesta edizione – a cura del prof. Enzo Napoli e con la direzione del Dirigente Scolastico Prof.ssa Felicia Maria Oliveri – ancora una volta conferma la maturità creativa degli incisori selezionati ed avvalora il prestigio che il Museo ha saputo costruire nel tempo. Non mancherà, inoltre, una importante finalità benefica in quanto, proprio nel mese di ottobre dedicato alla prevenzione, gli incisori selezionati per la mostra-premio faranno dono di una loro opera, che verrà consegnata all’ Associazione Salus–C. D’Agostino Onlus, con sede presso l’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina, unitamente a una raccolta di oltre cento “Segnalibri incisi” realizzati in tiratura limitata nel laboratorio calcografico del Dipartimento di Grafica d’arte dell’ Accademia di Belle Arti ABAM di Messina” diretto dal professore Napoli.

Quindici le opere ammesse al concorso e in esposizione dei seguenti artisti incisori: Marco Adami, Alessandro Pio Bonanno, Milvia Bortoluzzi, Mariapia Bruschetta, Sabina Bruzzese, Emanuela Cannata, Daniela Cipitì, Francesco Crispo, Sabrina De Pasquale, Cristiano Ferraro, Giovanni Ginagò, Giuseppe Giovenco, Giuliana Indriolo, Manlio Sacco, Alba Siracusa. Dopo l’inaugurazione l’esposizione sarà fruibile al pubblico presso il Museo Didattico “Foscolo” dal 16 al 30 ottobre 2024, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle12:30.

Seguirà poi, alle ore 11:00 presso la palestra-auditorium, un seminario rivolto a tutti gli alunni dal titolo “La sicurezza alimentare nell’ottica della prevenzione oncologica”, moderato dalla prof.ssa Maria La Malfa e con la partecipazione della dott.ssa Grazia Paino e della dott.ssa Rosalba Rossello, referenti dell’Associazione Salus C. D’Agostino” del reparto oncologico dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Al termine della manifestazione i ragazzi vivranno infine un momento di condivisione, anche con i nuovi compagni della sede staccata “Portosalvo” presenti, di buon augurio per l’anno scolastico che è iniziato.