La giornata del contemporaneo celebrata al museo Epicentro di Gala

Gli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio, fondatori del Museo Epicentro e dei “luoghi del contemporaneo” di Gala in occasione della giornata del contemporaneo tenutasi il 12 ottobre 2024, hanno incontrato numerosi amanti dell’arte non solo locali confrontandosi in un dialogo aperto e scambio di idee sulla situazione attuale degli “Smarrimenti” dell’arte contemporanea che imperversano non solo nella comunità locale ma a livello nazionale.

Un dialogo tra le persone intervenuti all’incontro nei luoghi del contemporaneo di Gala (Museo Epicentro, Giardino di Salva, Archivio del Museo e Studio d’arte ) in modo da avere una maggiore conoscenza delle arti visive internazionali.

Le opere in collezione del Museo Epicentro sono oltre 1200 mattonelle d’arte contemporanea. Ricordiamo gli artisti Carla Accardi, Enrico Castellani, Aldo Mondino, Gillo Dorfles, Fabio Mauri, Gianfranco Baruchello, Vettor Pisani, Giosetta Fioroni, Titina Maselli, Pietro Consagra, Gianni Bertini, Ernesto Treccani, Trento Longaretti, Piero Guccione, Agostino Bonalumi, Omar Galliani, i fotografi, Letizia Battaglia, Gabriele Basilico, Miche Zaza, Elisabetta Catalano, Armin Linke e molti altri.

L’incontro di sabato scorso, oltre alla conoscenza dei luoghi di Gala, ricchi di cultura e testimonianze d’arte, si è basato sulla “Parola” come libertà di costruzione per la libertà dei popoli, mezzo potente di conoscenza e sapienza per avere un futuro migliore privo di guerre e oppressione dei popoli più deboli.