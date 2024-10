Il Barcellona Basket affida l’incarico di responsabile dell’Area Tecnica a Peppe Melone

Arriva la prima svolta in casa Barcellona Basket 4.0, dopo la falsa partenza della squadra giallorossa nel campionato di serie B interregionale.

La società ha infatti affidato l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica a Peppe Melone, uno dei protagonisti dell’esplosione del fenomeno della pallacanestro barcellonese con la maglia della Cestistica e da sempre legato alla storia della palla a spicchi nella città del Longano. Melone ha infatti vestito la canotta della Cestistica Barcellona dal 1995 al 1999 e quella della Progetto Basket Barcellona nella stagione sportiva 2006-2007, oltre ad essere stato anche Team Manager e Dirigente Accompagnatore del Basket Barcellona in Legadue.

“Sono contento di essere stato scelto per svolgere questo ruolo – afferma Peppe Melone – perchè era mia volontà poter dare una mano a questo progetto. Il mio ruolo tecnico servirà a fare da raccordo tra lo staff tecnico e il roster e la società giallorossa che mi affiancherà in tutto. La società è presente e attiva, siamo già sul mercato e siamo pronti a prendere un profilo di spessore con tutte le difficoltà del caso. Mi prendo un paio di giorni per valutare bene la situazione insieme alla società. Nella giornata di oggi incontrerò lo staff tecnico e la squadra e in settimana organizzeremo una conferenza stampa. Da oggi siamo tutti in discussione. Chiedo ai tifosi di starci vicino perchè abbiamo un patrimonio da difendere”.