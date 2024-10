Grande riscontro per la giornata ecologica “Coltivare e custodire il creato”, organizzata dai frati minori del Convento di Sant’Antonino

Sono stati quasi cinquanta i volontari del quartiere di Sant’Antonino che hanno risposto con favore all’iniziativa “Coltivare e custodire il creato”, la “giornata ecologica” organizzata dai frati minori del Convento di sant’Antonio di Padova.

Amici e fedeli di diverse età, con entusiasmo e buona volontà, hanno dato ciascuno il proprio contributo per migliorare il decoro dell’ampia piazza e delle zone adiacenti il Santuario; le stesse, infatti, da tempo versavano in uno stato di profondo degrado e sporcizia, con cumuli di aghi di pino e rifiuti di diverso genere sparsi ovunque, aiuole trascurate e zone vandalizzate. Tuttavia, lo scopo dell’iniziativa non è stato solo quello di “ripulire” una zona del quartiere, ma anche quello di sensibilizzare i partecipanti e la popolazione alla custodia e al rispetto dell’ambiente in cui viviamo.

“Questa manifestazione non è un atto di polemica – ha affermato il Rettore del Santuario fra’ Francesco Furore – ma semplicemente un momento di testimonianza e di cura verso il nostro quartiere”. Una “Cura” che non deve essere solo impegno civico e testimonianza, ma anche parte integrante della vocazione di ogni cristiano il quale, sempre rispettoso e vigile nella tutela del creato, può contribuire anche con piccoli gesti alla sostenibilità globale; con questi concetti due terziari francescani, Enrico Alosi e Carmelina Siracusa, durante una riflessione iniziale, hanno spinto i partecipanti a dare maggiore significato alla giornata ecologica. Un ulteriore elemento che ha caratterizzato l’iniziativa è stato il clima di collaborazione condivisione: i volontari, infatti, dopo il momento introduttivo iniziale, hanno trascorso insieme l’intera giornata, consumando il pranzo insieme e partecipato alla celebrazione eucaristica serale.

Le brevi testimonianze di alcuni partecipanti

Tiziana: “Oggi è un giorno importante perché stiamo ripulendo la nostra piazza dalle erbacce e dall’incuria; però lo facciamo con devozione e nel rispetto dell’ambiente. L’invito a custodire il creato e la sua bellezza è presente sia nelle Sacre scritture che negli insegnamenti di San Francesco. Buona giornata ecologica a tutti!”.

Andrea e Federico: “Fare le cose insieme è molto più bello”.

Carmelina: “Siamo qui tutti insieme per rappresentare la nostra comunità e per dimostrare che tutti siamo utili. La responsabilità del creato è di ognuno di noi e ognuno deve fare la propria parte”.

Giusy: “Mi sono sentita utile per il mio quartiere”.

Teresa: “Sono stata molto contenta di partecipare a quest’esperienza nello spirito francescano”.

Agnese: “Rivedere la piazzetta al termine del lavoro e osservare quello che c’è attorno a noi è bellissimo e ci ripaga per quello che abbiamo fatto”.