Continua il momento negativo del Barcellona Basket: ad Angri arriva un’altra pesante sconfitta (103-68)

Quattro sconfitte in altrettante partite per il Barcellona Basket, che contro l’Angri, capolista del girone, non è mai entrata in partita come confermano i parziali dell’incontro (33-13/50-32/74-44).

Arriva un’altra sconfitta pesante, con un -35 che mette in difficoltà la società e la squadra, da cui non si poteva pretendere una vittoria sul campo del lanciato Angri, ma almeno una reazione dopo la batosta interna contro Piazza Armerina e la conseguenza civile contestazione della tifoserie giallorossa. La gara di domenica prossima contro l’Antoniana Napoli al PalAlberti sarà quella da non fallire assolutamente per non compromettere tutto il lavoro di rinascita della pallacanestro avviato dalla dirigenza giallorossa, insieme ad uno staff tecnico con un forte senso di appartenenza al progetto sportivo del Barcellona Basket. La squadra ha dimostrato purtroppo di non sapere gestire la pressione, esaltando i difetti della rosa a disposizione del tecnico Pippo Biondo e cancellando quelli che alla vigilia del campionato sembravano i punti di forza. E’ evidente la debolezza fisica e mentale sotto le plance, con una scarsa capacità di raccogliere rimbalzi, ma anche la difficoltà nella costruzione del manovra d’attacco. Su questo dovranno provare a lavorare i tecnici, nella consapevolezza che cambiare adesso giocatori è un’altra scommessa difficile da vincere, perchè il mercato è ancora bloccato e gli elementi di qualità ed esperienza al momento sono difficili da trovare liberi dopo quattro giornate.

Svincolati Milazzo Basket Academy Catanzaro 84-76 Redel Reggio Calabria Castanea Basket 2010 82-69 Basket School Messina Virtus Matera Group 72-62 Angri Pallacanestro Barcellona Basket 4.0 103-68 Piazza Armerina Sintegra Srl Rende 67-45 Bio Verde Srl Antoniana Promobasket Marigliano 2003 92-77