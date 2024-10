Barcellona, la sala convegni dell’ex pescheria sarà intitolata a Felice Giunta: domani ricorrono i 19 anni dal suo tragico omicidio

La Giunta comunale ha deliberato l’intitolazione della sala convegni dell’ex pescheria di via Longo alla memoria del giovane Felice Giunta, ucciso 19 anni fa all’età di 15 anni per mano di un coetaneo, al culmine di un atto di bullismo.

La scelta era già stata definita dall’assessore alla toponomastica Viviana Dottore, d’intesa con i familiari di Felice, che avevano proposto di dedicare una via, una piazza o un locale pubblico alla memoria del loro caro congiunto, in una zona frequentata dai giovani delle città. Una richiesta supportata anche da un delibera del Consiglio Comunale, che aveva accolto una richiesta del movimento Città Aperta, che si era fatto portavoce dell’istanza dei familiari. Da qui la scelta della sala convegni dell’ex pescheria, rimessa a nuovo dagli ultimi interventi di manutenzione, che a breve saranno accompagnati anche dalla strada di collegamento tra via Longo e piazza della Libertà.

La presenza di una lapide in ricordo di Felice vuole “assurgere – come si legge nella delibera – ad occasione di riflessione profonda sul significato della vita, sui valori e sulla condizione dei giovani, costante monito ad adoperarsi per conoscere nel profondo i nostri figli e le loro aspettative e a contenere e rimuovere le fenomenologie del disagio giovanile”.

La decisione della Giunta arriva a pochi giorni dal 19° anniversario della morte di Felice, che cade domani 15 ottobre e che sarà come sempre ricordato con alcune iniziative organizzate dai genitori e dalla sorella Marilisa. Oggi dalle 19 si terrà un momento ricreativo con il tradizionale torneo di calcetto presso il campetto della Parrocchia di San Francesco di Paola, mentre domani allo stesso orario è in programma la celebrazione eucaristica in suffragio di Felice nella Chiesa di San Francesco di Paola in Barcellona P.G., parrocchia di riferimento per la famiglia Giunta.