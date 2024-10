Barcellona, a Palazzo Fazio al via la terza edizione dell’evento ADSI 2024 “Carte in Dimora”

Grande partecipazione alla terza edizione dell’evento “Adsi 2024 Carte in Dimora”, organizzata a livello nazionale dell’associazione “Dimore storiche italiane”. A Barcellona Pozzo di Gotto è stata allestita l’unica mostra di documenti in provincia di Messina all’interno dei suggestivi saloni di Palazzo Fazio in via Immacolata.

Nei saloni dell’antico palazzo nobiliare sono stati esposti documenti della famiglia Pulejo, proprietaria dell’immobile, delle famiglie Fazio e Longo, oltre a testi e fotografie concessi per l’occasione dall’archivio centrale dello Stato, dal museo Cassata e dalla biblioteca comunale “Nannino Di Giovanni” di Barcellona.

Ad introdurre la prima serata dell’evento è stata l’emozionante esibizione alla chitarra e al flauto traverso dei ragazzi dell’indirizzo musicale dell’I.C. “Bastiano Genovese”, accompagnati dalle docenti Daria Grillo e Maria Grazia Caffarelli. “Questo è uno dei luoghi- ha sottolineato la professoressa Grillo – in cui è più consono fare musica, in un periodo in cui ormai prevale l’abitudine di usufruire di quella registrata su Youtube e Spotify. In questo luogo, invece, possiamo riscoprire il piacere di ritrovarsi e godere insieme dell’arte del suono in maniera un pò diversa da quella usuale e molto simile all’epoca ottocentesca a cui questa serata è dedicata”. La professoressa Grillo, che ha portato i saluti della dirigente scolastica Francesca Canale, assente per motivi familiari, ha ricordato, infine, come l’indirizzo musicale alla “Bastiano Genovese” sia attivo da oltre vent’anni e come questo abbia fatto emergere nel tempo autentici talenti, che poi si sono fatti apprezzare a livello nazionale ed internazionale.

Ha preso la parola il padrone di casa, Nino Pulejo, che ha illustrato le finalità dell’iniziativa promossa dall’associazione Dimore storiche italiane, a cui l’associazione Palazzo Fazio è iscritta da cinque anni. “Si tratta di iniziative – ha affermato – che fanno bene a Barcellona, troppo spesso bistrattata dagli stessi barcellonesi, che con questo evento possono conoscere come la città del Longano sia stata protagonista anche della fase del Risorgimento”. Il microfono è passato poi alla direttrice della Biblioteca “Nannino Di Giovanni”, Santina Salmeri, che ha raccontato la storia della biblioteca dalla sua fondazione fino ai giorni d’oggi. Hanno concluso l’introduzione alla mostra Salvatore Scilipoti ed Andrea Italiano, che hanno esposto alcuni dettagli sui documenti raccolti nelle sale di Palazzo Fazio, con particolare riferimento al contributo di Barcellona alla causa garibaldina nei giorni che hanno preceduto la battaglia di Milazzo.

Nel video di approfondimento, introdotto dalla performance dei ragazzi dell’I.C. “Bastiano Genovese”, il dott. Salvatore Scilipoti illustra alcuni di documenti esposti nelle sale di Palazzo Fazio.