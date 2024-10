Ottobre Rosa, mese della prevenzione del tumore al seno. Gli appuntamenti organizzati dall’Asp Messina

Nel mese di ottobre, l’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina, in collaborazione con l’UOS Screening Mammografico, organizza diverse attività, tutte legate all’iniziativa “Ottobre Rosa” sulla prevenzione, l’informazione e la sensibilizzazione sul tema del tumore al seno.

Gli appuntamenti saranno dedicati a screening oncologici gratuiti, con la possibilità di avere consulenze specialistiche a cura di Medici dell’ASP e medici volontari Lions. Tutti gli screening saranno presi in carica dall’Asp, compresi il percorso medico fino all’eventuale intervento.

Questo sarà il calendario: il 13 Ottobre, domani, per la Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico, l’associazione “Per te Donna” organizza in Piazza Cairoli a Messina degli infopoint sugli screening oncologici.

Martedì 15 verrà svolta una conferenza a S. Pier Niceto ed il 19 ottobre un altro incontro a Venetico.

Dal 25 al 27 ottobre , verrà invece allestito il Villaggio della Salute in Piazza Duomo a Messina, con varie attività svolte cura degli Specialisti dell’Asp e dei Medici Volontari Lions. A Montalbano dal 28 al 29 ottobre verranno offerti screening mammografici e ginecologici.

Questi appuntamenti vengono garantiti anche attraverso il numero 0903652444-2453 o inviando una e-mail a cg.screening@asp.messina.it. Grazie anche alle attività svolte dall’Unità Mobile Mammografica Itinerante del dr. Antonio Farsaci, è stato garantito aiuto anche ai comuni più distanti e ai cittadini più in difficoltà.