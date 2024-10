Indagato un medico del Papardo per la morte dell’insegnante barcellonese Maria Dora Biondo

La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati un medico dell’ospedale Papardo di Messina, responsabile del reparto dopo il 17 settembre scorso avere deceduta dopo un’operazione al cuore Maria Dora Biondo, insegnante dell’IC Bastiano Genovese, scomparsa all’età di 63 anni.

I familiari della donna hanno presentato un esposto ed il fascicolo per fare luce sulle cause del decesso in corsia è affidato alla sostituta procuratrice Anna Maria Arena. Il magistrato, dopo l’iscrizione del medico nel registro degli indagai, ha disposto l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni dalla dottoressa Daniela Sapienza.

La donna venne operata all’ospedale Papardo il 17 settembre scorso per la sostituzione di una valvola mitralica. L’intervento sembrava riuscito, ma dopo qualche ore sono emerse alcune complicazioni, che provocarono una insufficienza respiratoria. La donna venne intubata, ma le sue condizioni peggiorarono di giorno in giorno, con un successivo deficit renale. Il decesso è avvenuto il 22 settembre, ma i familiari, rappresentati dall’avvocato Diego Lanza, vogliono vederci chiaro e nell’esposto riferiscono come i medici ipotizzarono l’infezione di un batterio ai polmoni.

La morte della docente dell’I.C. Bastiano Genovese ha sconvolto la comunità scolastica dell’istituto comprensivo, ma anche il consiglio comunale di Barcellona, dove tra gli scranni dell’aula consiliare siede anche il figlio Giampiero La Rosa.