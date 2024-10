Sette variazioni al bilancio 2024 all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Barcellona

Si prevede una seduta consiliare lunga e ricca di contradditorio tra maggioranza ed opposizione quella convocata per lunedì 14 ottobre alle 19 dal presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino.

All’ordine del giorno sono state inserite sette delibere con altrettante variazioni al bilancio 2024, per utilizzare i finanziamenti ottenuti dall’Amministrazione comunale nel corso dell’anno. Il criterio scelto rispetto alle precedenti occasioni, con lo scorporo di diversi finanziamenti, inizialmente previsti in un’unica delibera e bocciati dall’opposizione, che aveva contestato l’impossibilità di esprimere un parere sui singoli provvedimenti.

Saranno quindi valutati dai consiglieri le variazioni al bilancio per i fondi del PNRR, con cui saranno finanziate il punto di accoglienza per i senzatetto e l’acquisto di un nuovo scuolabus. Sono all’ordine del giorno anche gli stanziamenti per la manutenzione delle rete idrica e quelli per la cosiddetta rigenerazione urbana, insieme alle risorse per il Fondo di Solidarietà per i servizi sociali e quelli per i fondi della legge Renzi per il sistema integrato nell’ambito dell’istruzione e degli asili nido. Nell’elenco della variazione al bilancio sono previsti anche i 53 mila euro per il restauro della Varette del Venerdì Santo.