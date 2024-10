Segnaletica irregolare in un cantiere sulla A20 all’altezza della galleria Rocca: sanzionata la ditta che stava eseguendo i lavori

Nella giornata di ieri, agenti del Distaccamento Polizia Stradale di S. Agata di Militello, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/20 Messina – Palermo.

Nei confronti di uno di questi, risultato irregolare, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’illecito amministrativo è stato accertato all’interno della galleria artificiale Rocca, direzione Messina, ove insiste un doppio senso di circolazione per lavori in corso; gli agenti hanno, infatti, constatato l’errata apposizione della segnaletica temporanea, difforme rispetto agli schemi previsti da apposito decreto ministeriale. Al termine delle verifiche, come previsto dalla normativa vigente, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza degli automobilisti e dell’incolumità pubblica.

La Polizia Stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, continuerà le attività di verifica del rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di cantieri, specie in area autostradale, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti alle lavorazioni.